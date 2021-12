Juventus, infortunio Dybala | Quando rientra l’argentino

Paulo Dybala fa preoccupare i tifosi della Juventus dopo l’ennesimo stop arrivato nel match di sabato scorso sul campo del Venezia.

Meno di un quarto d’ora è durata la partita del numero dieci bianconero al “Penzo”. Un problema muscolare lo ha messo fuori causa e Allegri al suo posto ha mandato in campo Kaio Jorge. L’assenza di Dybala si è sentita, eccome. L’argentino, quando è stato disponibile, è stato il trascinatore della Juventus. Un elemento imprescindibile per l’allenatore. L’ennesimo acciacco fisico invece adesso rischia di tenerlo fuori per questo finale di girone d’andata. Il tecnico e i supporters bianconeri attendono con ansia il responso degli esami strumentali che verranno effettuati, con la speranza che lo stop possa essere il più breve possibile.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Juventus, Dybala può tornare in squadra nel prossimo anno

Come scrive Tuttosport, l’impressione è che comunque per rivedere Dybala in campo si dovrà attendere il prossimo anno. Un acciacco muscolare invita alla prudenza e per questo motivo sembra difficile pensare che la “Joya” possa essere disponibile per i prossimi impegni dei bianconeri, ovvero i match contro Bologna e Cagliari in serie A. Poi ci sarà la sosta e all’inizio di gennaio fondamentali partite (tra cui la finale di Supercoppa Italiana) di campionato. Per Dybala dunque si pensa ad un rientro in squadra nel 2022, nel frattempo i compagni proveranno a non farlo rimpiangere. Nel frattempo i tifosi aspettano con ansia delle novità anche riguardo il contratto del calciatore. Manca ancora l’ufficialità del rinnvoo dell’accordo in scadenza nel prossimo mese di giugno. Non dovrebbero esserci problemi, la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Per cui presto potrebbe arrivare l’annuncio della permanenza di Dybala a Torino fino al 2026.