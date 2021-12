Sorteggio Champions League, l’avversaria della Juventus – LIVE

Sorteggio Champions League, svelata la prossima avversaria della Juventus agli ottavi di finale: la cerimonia LIVE.

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stata l’avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Champions, con la cerimonia che si sta tenendo proprio in questi istanti a Nyon, le cui urne inevitabilmente segneranno il destino degli uomini di Allegri in campo europeo. Dopo la vittoria in extremis contro il Malmoe, e il concomitante pareggio del Chelsea sul campo dello Zenit San Pietroburgo, Dybala e compagni si sono assicurati un abbinamento più “benevolo”, almeno sulla carta, conquistando il primo posto nel proprio girone.

Sorteggio Champions League: l’avversaria della Juventus

La Juventus è la squadra prima del suo girone e agli ottavi di finale dovrà affrontare Sporting che come tutte le squadre qualificate agli ottavi vorrà giocarsi il suo posto tra i grandi d’Europa puntano ai quarti di finale. Una squadra molto tosta a cui bisognerà fare molto attenzione. Gli uomini di Allegri sono pronti ad affrontare Sporting in una doppia sfida da cardiopalma.

Entrambe vorranno guadagnarsi una qualificazione ai quarti di finale e viste le brutte eliminazioni degli ultimi due anni, proprio agli ottavi di finale, la Vecchia Signora, questa volta, non vorrà sbagliare. Per affrontare Sporting ci vorrà però la migliore Juventus con la massima concentrazione. Una sfida molto bella che regala un doppio incontro tra due big del calcio europeo. Allegri è pronto così come i ragazzi. Che gli ottavi di finale abbiano inizio.

Ecco gli ottavi di finale:

Manchester City – Villareal

Benfica – Real Madrid

Atletico Madrid – Bayern Monaco

Inter – Ajax

Sporting CP – Juventus

Chelsea – Lille

Manchester United – Psg