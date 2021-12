Calciomercato Juventus, addio Chiesa: scambio da capogiro con il Real!

Calciomercato Juventus, l’attaccante bianconero è finito nel mirino di Carlo Ancelotti: ecco la proposta dei Blancos.

Primo o poi sarebbe dovuto accadere che Federico Chiesa entrasse nel mirino di qualche big europea. Scontato dopo un anno vissuto ad altissimi livelli e culminato con la vittoria ai campionati europei con l’Italia di Roberto Mancini. L’ex Fiorentina ha mostrato al mondo le sue indiscutibili qualità e il suo sarebbe un profilo che in questo momento farebbe comodo praticamente a chiunque.

Soprattutto perché il giovane figlio d’arte incarna il prototipo del calciatore moderno: veloce, esuberante, inesauribile e in grado di spaccare in due le partite. Chiesa non è ancora di proprietà della Juventus, che è obbligata a riscattarlo la prossima estate dal club viola una volta conclusosi il prestito biennale.

Calciomercato Juventus, da Madrid arriverebbe Asensio

Trattenerlo a Torino, tuttavia, non sarà affatto semplice. E tutto diventerà più difficile se la Juventus dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League, competizione dalla quale uno come Chiesa non può stare fuori. E poi c’è il rapporto ancora problematico con Massimiliano Allegri. Voci di corridoio raccontano di un feeling mai completamente sbocciato e non è un caso che con il tecnico livornese l’ex viola non abbia trovato una precisa collocazione tattica.

E allora occhio a Carlo Ancelotti. Secondo quanto riporta Diariogol.com, l’allenatore del Real Madrid sta cercando di convincere Florentino Perez ad imbastire al più presto una trattativa per il giocatore. Dalla Spagna sono convinti che l’allenatore emiliano se ne sia perdutamente innamorato. La soluzione potrebbe essere un possibile scambio con Marco Asensio, non più a suo agio nella capitale spagnola per via dello scarso minutaggio riservatogli da Ancelotti.