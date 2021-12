Calciomercato Juventus, l’agente è a Torino | Accordo imminente

Calciomercato Juventus, stretta finale per la firma: il suo agente è a Torino e si aspetta soltanto la fumata bianca ufficiale.

L’urna di Nyon è stato sostanzialmente benevola per la Juventus, dal momento che il Villareal non sembra essere un avversario proibitivo. Tuttavia, ci sarà tempo per pensare alla massima competizione continentale: l’obiettivo dei bianconeri fino a febbraio dovrà essere quello di recuperare il terreno perso in campionato, che vede la banda di Allegri attualmente occupare il sesto posto in classifica, in coabitazione con la Roma.

Molto dipenderà dagli eventuali innesti che la dirigenza riuscirà ad assicurare sul mercato, con Cherubini che è impegnato anche sul fronte rinnovo. La telenovela legata a Paulo Dybala, in questo senso, è in procinto di terminare: la Joya, fermo ai box per l’ennesimo infortunio muscolare di questo primo scorcio di stagione, salvo clamorosi colpi di scena rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022. Come riferito da Romeo Agresti, l’agente dell’argentino è in Italia da due giorni per limare gli ultimi dettagli di un affare ormai in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: firma sempre più vicina

Contratto fino al 2026, per un totale di 10 milioni di euro tra parte fissa e variabile: questa l’offerta messa sul piatto dalla Juventus, che conta di chiudere la “partita” entro Natale. L’ex Palermo è stato individuato dalla proprietà e da Allegri il punto di riferimento, il fulcro dal quale ripartire, dopo anni vissuti all’ombra opprimente di Cristiano Ronaldo che ne hanno ridimensionato il processo di crescita. Trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, anche perché il vicecapitano bianconero ha espressamente palesato la sua intenzione di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole, per diventare la bandiera di una squadra che ha tremendamente bisogno della sua qualità per uscire dal torpore in cui è sprofondata.