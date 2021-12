Calciomercato Juventus, la firma di Dybala potrebbe slittare: il motivo

Calciomercato Juventus, la volata per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala è servita: la firma, però, potrebbe slittare.

Ormai ci siamo: la tavola per la firma del rinnovo di Paulo Dybala è apparecchiata, in quanto sono ormai stati limati gli ultimi dettagli del contratto che legherà il fantasista argentino ai bianconeri fino al 2026. Tuttavia, la firma potrebbe slittare ancora di qualche giorno.

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di calciomercato.it, l’intesa tra le parti è stata sostanzialmente trovata sulla base di un contratto da circa 9 milioni di euro netti a stagione, più 3-4 milioni di bonus su cui si discuterà proprio in questi giorni. L’intenzione della Juventus è quella di serrare i tempi per arrivare alla fumata bianca entro Natale, termine oltre il quale l’ex Palermo potrebbe accordarsi con qualche altro club. L’accordo è lì, pronto per essere formalizzato, ma la firma potrebbe slittare ancora di qualche giorno a causa di cavilli burocratici che devono essere sciolti.

Calciomercato, Dybala e il rinnovo con la Juventus: la volata è partita

La volata, insomma, è stata lanciata, e lo striscione è dietro l’angolo. Al termine di una trattativa convulsa, che in alcuni frangenti è stata sul punto di saltare e di portare a rotture non preventivabili alla vigilia, il nuovo corso della Juventus intende ripartire da quel calciatore che più di ogni altro è stato oscurato dal faro del vecchio corso, dal faro di ciò che c’era e che ora non è più. La “Vecchia Signora” si aggrappa al suo “Picciriddu” per ritornare grande: e se Agnelli mettesse mano al portafogli già a gennaio per regalargli un partner d’attacco diverso, si potrebbe assistere a quel salto di qualità che ora come ora manca ad una squadra limitata in molti suoi reparti.