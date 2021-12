Calciomercato Juventus, servono 15 milioni | Ma a gennaio non si muove

Nuovi volti in arrivo già a gennaio? Il calciomercato della Juventus nelle prossime settimane potrebbe vedere tanti movimenti in entrata.

Bisogna cercare di rinnovare e ringiovanire l’organico di Massimiliano Allegri. Questa è la missione della dirigenza bianconera, che vuole allestire una Juventus sempre più ambiziosa. Arriveranno dei rinforzi praticamente in tutti i reparti, centrocampo in primis. Ma anche in difesa si dovrà guardare a nuovi innesti. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi ed è giusto pensare a chi potrebbe prenderne il testimone. Tanti nomi sono circolati nelle ultime settimane come possibili innesti per il futuro e uno di questi è quello di Nikola Milenkovic, centrale e all’occorrenza laterale destro. Uno dei calciatori più importanti della rivelazione Fiorentina di Italiano. Il cui futuro sembra tutto da scrivere anche se potrebbero non esserci delle novità, almeno nel breve periodo.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina non molla Milenkovic

Per il difensore viola non sembra esserci all’orizzonte alcuna partenza a gennaio. La Fiorentina infatti non intende mollare il difensore centrale, del resto è un perno indispensabile per Italiano. Il contratto di Milenkovic scadrà nel 2023 e la sua clausola di 15 milioni di euro per la cessione è valida solo per la prossima estate. Difficile dunque per la Juventus cercare di andare all’assalto del calciatore già nelle prossime settimane. Ma se davvero i bianconeri vorranno puntare sul difensore viola dovranno stare attenti alla concorrenza. Per Milenkovic infatti si è parlato anche di un forte interessamento da parte del Milan.