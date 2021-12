Calciomercato Juventus, epurazione Allegri: in prestito alla Roma

Calciomercato Juventus, la Roma valuterebbe l’occasione a gennaio e, tra i candidati, ci sarebbe anche il centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, Mourinho sta cercando, proprio come la Juventus, un centrocampista da acquistare nel mercato di gennaio. Tante, possibili, occasioni ma l’ultima riguarderebbe proprio un bianconero. Stiamo parlando infatti di Arthur, il brasiliano non riesce a ritagliarsi uno spazio adeguato nella rosa di Allegri e non è, dunque, da escludersi già una partenza nel mercato di gennaio. Come scrive il sito ‘forzaroma.info’ Arthur potrebbe andarsene già a gennaio, in prestito.

Arthur addio in prestito alla Roma | C’è la conferma

A confermare l’eventualità di un operazione in prestito ci ha pensato l’agente del giocatore Federico Pastorello che ha parlato proprio del suo assistito, ecco le sue parole: “Di recente ho avuto il piacere di poter avere nella mia squadra Federico Bernardeschi e Arthur. Federico è contento e concentrato, mentre Arthur era stato scelto da un altro allenatore e con Allegri trova poco spazio, vuole giocare la Coppa del Mondo e potrebbe cambiare”.

L’obiettivo del brasiliano è, infatti, ottenere la possibilità di giocare il mondiale con il Brasile e pur di ottenere questa candidatura potrebbe cambiare squadra con tanto di campionato iniziato. La Roma d’altro canto cercherebbe un interprete dalle caratteristiche simili e non è dunque esclusa una partenza del brasiliano già nella finestra invernale. Allegri non lo ritene più un titolare e il suo addio, dunque, potrebbe essere concreto.