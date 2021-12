Dybala e il contratto da 10 milioni | La domanda che si pongono tutti

In molti si interrogano su quanto sia cagionevole di salute Paulo Dybala. I tifosi della Juventus però si stanno ponendo un quesito importante.

Paulo Dybala è alla Juve dal luglio 2015. Provenienza Palermo. Stipendio: 3 milioni netti, salito a 7,3 nel 2017. Ora la nuova firma gli garantirà (fino al 2026) 8 milioni l’anno più 2 di bonus. Il breve calcolo è fatto dalla Gazzetta dello Sport. Staccherà figure come Rabiot e Ramsey, strapagati perché arrivati a costo zero di cartellino. E sul fatto che lui meriti più di loro nessuno dovrebbe avere nulla da ridire. Al massimo il dubbio che può nascere è sulla sua tenuta fisica.

Dybala vale quello stipendio?

Quest’anno in serie A su 17 partite ne ha saltate 4, solo 8 le ha giocate dall’inizio alla fine. Nemmeno in Champions il rendimento è stato costante: su 6 gare, due assenze. Nelle prime 5 stagioni alla Juve i suoi numeri sono stati alti e più o meno in linea con il record del 2015-16 di 34 presenze e 2400 minuti giocati. Il calo vistoso – forse anche per le conseguenze del Covid avuto qualche mese prima – nel 2020-21, con solo 20 apparizioni. Dybala ha 28 anni ed è speciale: offrirgli un quadriennale è giusto. La vera scommessa è sui suoi muscoli preziosi (e fragili). Valgono 10 milioni all’anno?