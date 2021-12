Calciomercato Juventus, Monchi è pronto a chiuderlo | Addio a gennaio

Calciomercato Juventus, Monchi sarebbe pronto a chiudere la trattativa che porterebbe il bianconero in Spagna già a gennaio.

Calciomercato Juventus, gli esuberi bianconeri sono tanti e la volontà di fare nuovi acquisti dovrà passare, automaticamente, da importanti cessioni. Quasi sicuramente partirà Ramsey ma non è da escludersi, nemmeno, la partenza di un altro centrocampista inizialmente reputato di rilievo. Stiamo parlando di Arthur, il suo stipendio pesa sulle casse della Juventus e il suo posto in squadra è sempre più ai margini. Lo stesso ha già comunicato al suo agente la volontà di giocare il Mondiale in Qatar, cercando dunque la qualificazione. In tal senso, visto anche il poco spazio stagionale, il suo addio è ormai prossimo.

Monchi pronto a chiudere Arthur a gennaio

Stando all’indiscrezione rilanciata da ‘Calciomercato.it’ infatti, il brasiliano potrebbe partire già a gennaio lasciando l’Italia per raggiungere la squadra di Monchi in Spagna, il Siviglia. Per l’ex blaugrana potrebbe strutturarsi un operazione in prestito, per 6 o 18 mesi.

Un ritorno nella Liga, il campionato che l’ha reso celebre e Monchi, come dicevamo poc’anzi, ha già espresso il suo interesse nei confronti dell’ex Barca, che in Spagna fece bene. La Juventus, nel caso dovesse liberarsi di Arthur, andrebbe a metterebbe le mani su Zakaria: lo svizzero che piace tanto ad Allegri e che sarebbe in uscita. Ma tra le cessioni per gennaio, oltre a Ramsey e Arthur, non è da escludersi, nemmeno, una possibile partenze del francese Rabiot, anche lui sempre più ai margini.