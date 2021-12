Calciomercato Juventus, si blocca tutto | Cos’è che impedisce l’affare

Calciomercato Juventus, si è improvvisamente arenata la trattativa per il giocatore: l’affare sarebbe andato in porto già a gennaio.

Il progetto originario era quello di concludere già nella prossima finestra di mercato. L’affare, infatti, sarebbe dovuto andare in porto nell’imminente sessione invernale. Ci sperava la Juventus, ma se lo augurava pure il suo agente Mino Raiola. Perché, secondo quanto raccolto in esclusiva dal portale calciomercato.it, il ritorno di Paul Pogba alla Juventus era praticamente cosa fatta. Dopo cinque anni il forte centrocampista francese, oggi al Manchester United, era pronto per intraprendere una nuova avventura a Torino.

Città in cui è sbocciato ed ha trascorso gli anni migliori della sua carriera. Un acquisto che avrebbe certamente infiammato i tifosi bianconeri – che non hanno mai dimenticato il “Polpo” – e fornito a Massimiliano Allegri un rincalzo di lusso per il centrocampo, uno dei reparti più in sofferenza.

Leggi anche: Juventus, la folle richiesta di Ramsey | Tifosi bianconeri imbufaliti

Calciomercato Juventus, l’inchiesta sulle plusvalenze ha frenato l’affare Pogba

Ad imprimere una brusca frenata alla trattativa, come riporta calciomercato.it, sarebbe stata l’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie. Un fulmine a ciel sereno che ha improvvisamente rallentato tutto, tra cui il rinnovo di Paulo Dybala. Il mercato è passato in secondo piano. E di conseguenza anche l’affare Pogba, dopo che insieme a Raiola erano stati definiti i dettagli dell’operazione.

La Juventus avrebbe voluto provarci anche a fronte di una situazione finanziaria poco florida. Tuttavia, le urgenze adesso sono altre. Prima bisognerà uscire dalla tempesta giudiziaria in cui la dirigenza bianconera è finita da un paio di settimane. Per gennaio, dunque, il sogno Pogback è definitivamente archiviato.