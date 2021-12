Allarme Covid, intera competizione annullata? Le ultime

Il Covid-19 potrebbe essere un grande problema per la competizione imminente e non si esclude dunque l’annullamento stagionale.

C’è grande incertezza sulla Coppa d’Africa. La competizione infatti dovrebbe svolgersi a breve ma stando agli ultimi rumors non è da escludersi che, alla fine, anche per via di una difficoltà organizzativa dovuta all’avanzare del Covid, la competizione, almeno per grande manifestazione di quest’anno ma l’avanzamento del Covid ha messo in serio dubbio la fattibilità del grande torneo, infatti l’associazione africana (CAF) potrebbe annunciare l’annullamento dell’edizione 2022 in Camerun.

Coppa d’Africa in forte dubbio

Il motivo, come detto poc’anzi, potrebbe essere dovuto principalmente al Covid ma anche alla sua nuova variante Omicron, il CAF, infatti, deve far fronte, nonostante ciò, al malcontento di alcuni club, principalmente inglesi, che vorrebbero riuscire a trattenere i giocatori sul suolo britannico nelle prossime settimane senza dover quindi farli partire per la Coppa D’Africa.

Sono infatti tanti i giocatori africani nella Premier League, prendiamo ad esempio il Liverpool, che rischierebbe di perdere sia Manè che Salah, in un momento cruciale della stagione. I giocatori africani convocati dalla loro nazionale dovrebbero quindi fare una quarantena al loro ritorno nel Regno Unito, che priverebbe, dunque, i club detentori per un periodo ancora più lungo. E il Paese è attualmente colpito da una significativa ondata di casi di Covid. Sarà da capire, dunque, la fattibilità di questa grande ed importante manifestazione.