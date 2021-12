Juventus, guaio per Allegri | A rischio per la gara contro il Bologna

Juventus, un guaio per Massimiliano Allegri. E’ a rischio per la gara contro il Bologna. Il calciatore non ha lavorato con i compagni

Un problema per Massimiliano Allegri, che potrebbe perdere uno degli elementi migliori in questa stagione, in vista della gara contro il Bologna di sabato. Una sfida che sembra – anzi, lo è – un vero e proprio spartiacque per la stagione della Juventus.

Un risultato diverso dalla vittoria infatti precluderebbe quasi in maniera definitiva le possibilità di prendere una qualificazione alla prossima Champions League. Perché di altro non c’è niente. Bisogna essere realisti in un momento come questo e pensare che il campionato ormai è andato via. Soprattutto perché, chi è davanti, va veloce. A differenza della Juve che arranca in maniera clamorosa.

Juventus, Locatelli a parte

Manuel Locatelli oggi non ha lavorato con i compagni. Il centrocampista arrivato dopo un’estenuante trattativa con il Sassuolo è stato messo ko da una gastroenterite che lo ha fatto lavorare in palestra. Non un segnale carino per Massimiliano Allegri, che ha voluto fortemente il calciatore all’inizio della stagione, e che gli ha affidato le redini della sua squadra. Locatelli, però, fino ad ora, ha lavorato quasi sempre da solo in mezzo al campo, visto che raramente qualcuno, che è stato impiegato insieme a lui, è riuscito a rendere come si sperava.

E allora sarà di fondamentale importanza il suo recupero in vista della gara contro la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic. Che, come detto, sembra essere quella più importante della stagione fino al momento. Un ulteriore passo falso, anche mezzo, potrebbe mandare in archivio il campionato della Juventus con largo anticipo.