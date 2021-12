Calciomercato Juventus, rottura e addio | “Ha già detto sì”

Calciomercato Juventus, l’arrivo del centrocampista potrebbe sfumare: chi sono le pretendenti che vogliono battere sul tempo i bianconeri.

Dalla Spagna raccontano di un interessamento sempre più concreto da parte della Juventus. Un colpo che i bianconeri avrebbe già programmato per la prossima estate. Quando, si spera, le acque si saranno finalmente calmate sulla questione plusvalenze e arriverà il tempo degli investimenti importanti. Il nome che circola ormai insistentemente da qualche giorno è quello di Ander Herrera, centrocampista del Psg in scadenza nel 2024.

La Vecchia Signora, come conferma anche il portale iberico elgoldigital.com, è una delle principali pretendenti per accaparrarsi le prestazioni dell’esperto calciatore basco, in uscita dal club parigino. Lo spagnolo, classe 1989, rientra a pieno titolo in quell’operazione maquillage richiesta da Massimiliano Allegri: il centrocampo, così com’è, non va. Non a caso durante le riunioni con i dirigenti l’allenatore toscano avrebbe parlato di rivoluzione.

Calciomercato Juventus, Athletic Bilbao e Barcellona vogliono Herrera

Herrera viene utilizzato a singhiozzo da Pochettino e il suo desiderio è quello di cambiare aria al termine di questa stagione. Apprezzato per la sua duttilità e per il lavoro che svolge soprattutto in fase di non possesso palla, ha diversi estimatori nella sua terra natia, la Spagna. Su di lui, oltre alla Juventus, ci sono Athletic Bilbao e Barcellona. Per quanto riguarda la prima destinazione, per Herrera si tratterebbe di un ritorno a casa: ha vestito la maglia biancorossa per tre stagioni prima di emigrare, nell’estate 2014, in Inghilterra, direzione Manchester United.

Suggestivo anche un suo approdo al Barça: Xavi, secondo elgoldigital.com, avrebbe già dato l’ok all’operazione e lo ritiene perfetto come sostituto di Frenkie De Jong, il cui futuro è lontano dalla Catalogna.