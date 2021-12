Juventus, si attendeva soltanto l’annuncio ufficiale che ora è arrivato: quasi 367 milioni nelle casse del club bianconero.

Se ne parlava da tempo, ma ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale a suggellare lo status quo. Sebbene la vicenda plusvalenze avesse fatto pensare a molti che l’aumento di capitale varato dalla Juventus potesse essere a rischio, ci ha pensato lo stesso club bianconero a spegnere sul nascere ogni tipo di voce, rendendo nota la conclusione dell’offerta in opzione dell’aumento di capitale di 366,9 milioni di euro, pari a circa il 91,75% dell’ammontare complessivo.

Ecco la nota del club: ” Sottoscritto il 91,75%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 366,9 milioni al termine del periodo di opzione. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 20 dicembre 2021

Torino, 16 dicembre 2021 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 ottobre 2021 (l’“Aumento

di Capitale”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 29 novembre 2021 e conclusosi in data odierna, 16 dicembre 2021 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati 1.220.551.340 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.098.496.206 Azioni, pari al 91,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 366.897.732,80.”

Juventus, la nota ufficiale sull’aumento di capitale

Il comunicato continua: “L’azionista di maggioranza EXOR N.V., in esecuzione dell’impegno assunto, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria spettanza dell’Aumento di Capitale (pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus), per un importo complessivo pari a circa Euro 255 milioni, inclusivo del versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 75 milioni effettuato da EXOR in data 27 agosto 2021 (…).”

Soldi freschi, insomma, per le casse bianconere, una parte dei quali sarà inevitabilmente destinata anche al mercato di gennaio.