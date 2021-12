Calciomercato Juventus, missione bomber | Doppio no della dirigenza

Ci sono diverse priorità nel calciomercato di una Juventus che nel corso del 2022 sembra destinata davvero a cambiare pelle.

Diversi movimenti sono in vista in casa bianconera, dove Allegri attende dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. C’è la necessità di ringiovanire l’organico e nello stesso tempo cercare di abbassare il monte ingaggi, per questo motivo all’orizzonte ci sono anche diverse cessioni. Alla Juve non servono solamente centrocampisti ma anche un bomber, una punta che riesca a segnare con regolarità. Finora i gol sono mancati come il pane ad una squadra che crea ma fa fatica a concretizzare il suo gioco. Kean e Kaio Jorge non sono riusciti a colmare la partenza di Ronaldo ed è per questo motivo che nel corso delle prossime settimane potrebbe arrivare a Torino un nuovo centravanti. Con Icardi in pole position, anche se restano vive altre piste.

Calciomercato Juventus, troppo alti gli ingaggi di Martial e Aubameyang

Tra gli ultimi nomi accostati ai bianconeri ci sono anche quelli di due bomber di spessore internazionale. Come riporta infatti il giornalista Nicolò Schira su Twitter, Anthony Martial e Aubameyang sarebbero stati offerti alla Juventus da alcuni intermediari. Entrambi infatti potrebbero cambiare aria, se non a gennaio nella prossima stagione. Tuttavia difficilmente la loro destinazione sarà Torino. Sia l’attaccante dello United che quello dell’Arsenal hanno infatti degli ingaggi molto alti e poco coerenti con la linea dettata dalla Juve, che deve cercare di alleggerire il monte stipendi.