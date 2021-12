Calciomercato Juventus, flop e addio | Futuro in Liga

Calciomercato Juventus, l’attaccante non ha convinto e l’ipotesi riscatto è sempre più lontana. Chi lo corteggia dalla Spagna.

È sempre più nebuloso il futuro di Alvaro Morata. A giugno scadrà il prestito biennale e il centravanti spagnolo farà molto probabilmente ritorno all’Atletico Madrid, club che detiene il suo cartellino. A meno che, ovviamente, la Juventus non decida di riscattarlo: un’ipotesi in questo momento alquanto remota, se non impraticabile. Morata, nonostante le opportunità che gli sta concedendo Massimiliano Allegri, non sembra meritare uno sforzo economico importante da parte della società bianconera, che preferirà dirottare il danaro da investire su altri obiettivi.

Il suo in campo lo fa sempre, questo è indubbio – vedi il gol del vantaggio contro il Venezia – ma ora come ora non corrisponde a quel profilo che serve alla Vecchia Signora per poter rilanciare le proprie ambizioni e tornare al vertice del calcio italiano ed europeo. Il mancato riscatto da parte della Juve non farà felice Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, che ha già fatto intendere di non voler puntare su di lui: di fatto, anche a Madrid Morata sarebbe un esubero.

Calciomercato Juventus, il Betis è interessato a Morata

Tuttavia, nella capitale spagnola Morata potrebbe essere solamente di passaggio. Un’indiscrezione che proviene dalla Spagna racconta di un altro club della Liga interessato al giocatore: il Betis. Quella andalusa è una proprietà ambiziosa che vuole crescere, anche in ambito europeo. E per farlo ha bisogno di elementi di una certa esperienza e che soprattutto abbiano giocato ad alti livelli. Morata, in questo caso, sarebbe perfetto.

Il Betis potrebbe accaparrarselo inizialmente in prestito. Poi verranno effettuate delle valutazioni a stagione in corso. Il problema è che anche a Siviglia Morata avrebbe il posto tutt’altro che assicurato, essendoci già Willian José, Borja Iglesias e Juanmi.