Verso Bologna-Juventus, la formazione bianconera | Decisione presa

La Juventus si sta preparando al prossimo match di campionato in calendario sabato prossimo sul campo del Bologna di Mihajlovic.

Recuperare punti a chi sta davanti è l’obiettivo della Juventus di Allegri, chiamata però a non commettere altri passi falsi. Troppi finora quelli commessi da Bonucci e compagni, ultimo il pareggio di Venezia. La strada per agguantare il quarto posto sembra essere sempre in salita, ma bisogna comunque credere nella rimonta. Il calciomercato di gennaio potrebbe portare nuovi volti a Torino e la squadra potrebbe migliorare senz’altro il suo rendimento. Sabato pomeriggio la Juve sarà ospite di un Bologna sempre combattivo e ben messo in campo, voglioso di centrare un risultato prestigioso davanti ai propri tifosi. Allegri ha ancora qualche problema legato all’infermeria, ma ha recuperato dei giocatori importanti tra cui McKennie. La formazione che scenderà in campo però vede ancora diversi dubbi da sciogliere.

Juventus, Dybala non dovrebbe essere rischiato

Le ultime indiscrezioni riguardo la probabile formazione bianconera riguardano il possibile forfait di Paulo Dybala. Che è recuperato dall’infortunio ma che non dovrebbe essere rischiato da Allegri nell’undici titolare, considerando i tanti impegni futuri. Troppo importante poter contare su di lui nella seconda parte della stagione nelle migliori condizioni. Dunque il numero dieci dovrebbe lasciare il ruolo di trequartista al recuperato Kulusevski, con Cuadrado e Bernardeschi sulle corsie esterne e Morata centravanti. Davanti alla difesa Locatelli giocherà dall’inizio con Rabiot o Bentancur, mentre in difesa dovrebbe esserci posto per De Sciglio nel ruolo di terzino destro, con Bonucci e De Ligt al centro. Dubbio anche a sinistra, dove Pellegrini continua a insidiare il posto ad Alex Sandro. Decisiva la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi.