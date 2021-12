Juventus, nuovo ritardo con conseguenze: la “punizione” di Allegri

Juventus, nuovo ritardo con delle “conseguenze”. E c’è anche la punizione di Massimiliano Allegri nei confronti della giornalista

Nuovo ritardo. Un vizio, in casa Juventus. Ovviamente questa volta si scherza e non c’è di mezzo Arthur, che la scorsa settimana non s’è presentato in orario e allora è stato escluso dalla trasferta di Venezia. Questa volta, a finire nel mirino del tecnico, è toccato alla giornalista della Gazzetta dello Sport Della Valle.

E’ arrivata con un leggerissimo ritardo alla conferenza stampa del tecnico in vista della gara assai importante contro il Bologna che è in poche parole un crocevia fondamentale della stagione bianconera, e allora, così come Arthur, non verrà “convocata”. Qualche secondo di tranquillità insomma, nonostante la classifica non sia delle migliori. Ma ci sta, anche perché la Juve è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League e proprio nella massima competizione europea ha avuto un sorteggio non difficilissimo. Ci sarà il Villarreal da affrontare.

Juventus, il video della “punizione” di Allegri

Ecco il video di qualche istante di serenità all’interno della sala stampa della Continassa. Con Allegri sorridente che fa qualche battuta anche sull’outfit della giornalista. Un momento goliardico, a pochi giorni anche dal Natale, che fa trapelare tranquillità nonostante come detto i risultati siano tutt’altro che positivi in questo momento.