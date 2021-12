Calciomercato Juventus, Cherubini sfoglia la margherita: tripla opzione

La ricerca di un attaccante da regalare a Max Allegri si è fatta certosina. I nomi sul tavolo sono tre e non c’è soltanto quello di Martial.

La Juventus, oltre ad aver preso atto del sorteggio col Villarreal per gli ottavi, ha lavorato sul mercato in entrata e sull’attaccante. Cherubini ha proposto i ragionamenti conosciuti su Vlahovic (primo obiettivo, ma molto difficile) e Scamacca (possibile a giugno). Martial è in lista e sì, il gradimento iniziale del giocatore non manca. Il francese è in fuga da Manchester e il suo agente, Philippe Lamboley, la scorsa settimana ha parlato chiaro. «Anthony vuole andare via. Ha solo bisogno di giocare. Parlerò presto con il club». Mossa aggressiva, generalmente non gradita dai club. Rangnick infatti ha replicato, polemico il giusto: «Non parlo con gli agenti attraverso i media. E a essere onesto, quello che dice Lamboley non mi interessa molto. Il giocatore non ha ancora parlato con noi. Deve essere lui, se davvero vuole andare, a informarci».

Martial, ma occhio a Scamacca

Per la Juventus significa due cose. La prima è che proverà a prendere Martial in prestito, magari con una diritto di riscatto. Non esistesse possa spendere soldi e sbagliare l’attaccante senza che questo venga valutato sei mesi in un contesto come il calcio italiano. La seconda è che si valuterà a fondo la fattibilità di portare Vlahovic a Torino a giugno. Una volta constatata l’impossibilità di farlo, secondo la Gazzetta dello Sport, si peserà l’impatto di Scamacca sulla Serie A. Chiaramente se dovesse continuare a crescere come sta facendo.