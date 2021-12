Bologna-Juventus, Allegri sorprende tutti in attacco: l’indizio nella rifinitura

Bologna Juventus, obiettivo tre punti. Nella trasferta i bianconeri vogliono ottenere il risultato e Allegri “stravolge” l’attacco.

Bologna Juventus, per la sfida di campionato è necessario ottenere i tre punti. Allegri questo lo sa e non vuole sbagliare. Una trasferta certamente non facile in previsione di una fine dell’anno che dovrà dare più certezze ai bianconeri, quelle di lottare per i pani alti della classifica e ritornare ai fasti a cui, giustamente, la Juventus è abituata.

Allegri prova Kean e Morata insieme

Un doppio attacco, del tutto, inedito. Allegri è chiaro voglia arrivare più vicino possibile all’ottenimento dei tre punti e per questo match, addirittura, tenterà un binomio inedito. Morata e Kean dal primo minuto? Gli indizi nella rifinitura sembrano i seguenti. L’assenza della Joya, con l’auspicio di recuperarlo già dalla prossima partita, obbligano il mister a tentare anche ciò che prima sembrava impossibile. Una coppia sicuramente motivata e con lo spirito del gol.

Il giovane Kean, fra alti e bassi, sembra aver ritrovato la forma ideale e per questo match, molto importante per la classifica, tenterà il tutto per tutto e giocherà con la fame del gol, lo stesso il suo compagno di reparto Alvaro Morata. Un match già cruciale per un finale dell’anno più positivo. Appuntamento a stasera.