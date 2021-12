Bologna-Juventus, altra tegola per Allegri: nuovo infortunio al polpaccio

Bologna-Juventus, nuova tegola per Allegri: costretto a chiedere il cambio all’ora di gioco per un problema al polpaccio.

In questi istanti si sta disputando il segmento conclusivo di Bologna-Juventus, gara che vede i bianconeri condurre momentaneamente le operazioni per effetto della rete siglata da Alvaro Morata.

Tuttavia, Allegri dovrà far fronte all’ennesimo infortunio di una stagione “maledetta” sotto questo punto di vista. Infatti, all’ora di gioco Luca Pellegrini è stato costretto a chiedere il cambio: come riferito da DAZN, la prima sensazione è che si tratti di un fastidio al polpaccio. Brutta tegola per la Juve, dal momento che anche al “Dall’Ara” l’ex calciatore del Cagliari stava fornendo una prova molto diligente, attento sia in fase difensiva che in quella propulsiva.

Infortunio Pellegrini, Bologna-Juventus: Allegri costretto al cambio

Ne sapremo di più nel corso delle prossime ore, quando molto verosimilmente il terzino sinistro verrà sottoposto ad esami approfonditi. Allegri, dunque, che in conferenza stampa aveva lodato l’abnegazione di Pellegrini, affermando di voler concedere un pò di riposo ad Alex Sandro, è stato costretto nuovamente a gettare nella mischia l’ex Porto.