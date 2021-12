Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Capitale: rottura e addio

Calciomercato Juventus, dalla Capitale potrebbe muoversi una pedina molto importante, si parla infatti di un addio importante.

Calciomercato Juventus, dalla Lazio potrebbe partire un big di Sarri. Stando all’indiscrezione di ‘Footballnews24’, nonostante un rinnovo di contratto, il centrale difensivo laziale e della nazionale azzurra Acerbi potrebbe salutare la capitale. Si tratta di un profilo che potrebbe ingolosire non poco le grandi di Serie A: Juventus, Inter e Milan soprattutto. E proprio la Juventus avrebbe bisogno di rinforzare il settore con un giocatore dalla grande esperienza. Ricordiamo che Acerbi è anche uno degli uomini di Mancini con cui è riuscito a conquistare l’europeo. Di conseguenza il palmares è quello ideale per ambiare ad alti livelli. E vista anche l’età certamente non più giovanissima del duo Bonucci – Chiellini, Acerbi potrebbe figurare come forza aggiuntiva da inserire nella rosa di Allegri.

Acerbi come rinforzo per la Juventus

Di conseguenza, potremmo vedere una vera e propria “battaglia” fra le tre big di Serie A, pronte a sfidarsi per un giocatore dal palmares certamente considerevole. Il Milan, visto anche l’infortunio di Kjaer, potrebbe tentare l’affondo visto che cercherebbe un giocatore da quelle caratteristiche ed inoltre per Acerbi si tratterebbe di un gradito di ritorno a Milano. La Juventus formerebbe un terzetto certamente già consolidato visto che Acerbi con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini condivide già la nazionale azzurra di Mancini.

E infine c’è l’inter con cui Acerbi ritroverebbe un suo vecchio allenatore, Simone Inzaghi che portò la Lazio a vincere trofei importanti, oltre ad avere consolidato un ottimo rapporto lavorativo con il difensore. La scelta, dunque, aspettare solo al giocatore.