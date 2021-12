Calciomercato Juventus, summit Allegri-dirigenza | Spunta una richiesta

Calciomercato Juventus, dopo il match contro il Cagliari è previsto un incontro tra Max Allegri e i vertici bianconeri: ecco la richiesta.

Dopo i buoni segnali mostrati a Bologna, la Juventus intende proseguire la sua rincorsa ai piani nobili della classifica. Allo “Stadium” arriverà un Cagliari desideroso di riscattare le ultime uscite tutt’altro che esaltanti, gravide di scelte importanti sul mercato a stretto giro di posta.

Vietato abbassare l’asticella dell’attenzione per una squadra che, a detta di Allegri, è in crescita, ma che ha ancora molti margini di miglioramento. Sebbene il tecnico livornese abbia a più riprese ribadito la volontà di continuare a puntare sugli stessi effettivi, definendo la rosa “completa e forte”, la sensazione è che la dirigenza voglia regalare al proprio allenatore almeno un acquisto, che molto probabilmente andrà a rimpolpare il reparto offensivo.

Anche se Morata è ritornato al goal nelle ultime apparizioni stagionali, la partenza di Cristiano Ronaldo non è stata ancora adeguatamente sostituita, con Moise Kean che sta facendo più fatica del previsto ad inserirsi nuovamente negli schemi che solo qualche anno fa ne avevano esaltato le caratteristiche e l’esuberanza.

Calciomercato Juventus, Allegri incontra la dirigenza: Icardi nome caldo

A tal fine, secondo quanto riportato da calciomercato.com, dopo Juve-Cagliari si terrà un summit tra Allegri e la dirigenza, in occasione del quale si metteranno a punto le strategie per il mercato di riparazione. Come ribadito da Arrivabene, non ci saranno spese folli e chiaramente si farà molta attenzione a non mettere sotto stress un bilancio da attenzionare. Tuttavia, l’intenzione della proprietà sarebbe quella di mettere mani al portafogli per l’acquisto di un nuovo attaccante: il nome più caldo continua ad essere quello di Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto tecnico del Psg e “spinto” anche dal suo agente Wanda Nara a trovarsi una nuova squadra.

La Juve, però, vorrebbe imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre Leonardo, che in estate valutava l’ex capitano dell‘Inter 50 milioni di euro, preferirebbe che il riscatto fosse obbligatorio. Ci sarà da lavorare.