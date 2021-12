Calciomercato Juventus, centrocampo da sistemare | La decisione su Rovella

Calciomercato Juventus, il centrocampista potrebbe rientrare dal prestito al Genoa già nella finestra di mercato di gennaio.

Il suo nome è stato tirato in ballo più volte nelle ultime settimane. C’è chi è convinto che si tratti solo di una suggestione, chi invece crede che possa essere una soluzione assolutamente percorribile. Si è parlato tanto di un rientro anticipato dal prestito del centrocampista Nicolò Rovella, oggi in forza al Genoa ma di proprietà della Juventus. Davanti alle oggettive difficoltà che stanno caratterizzando il reparto, non è da escludere che il club bianconero decida di riportare alla “casa madre” il talentuoso classe 2001.

Rovella piace a Massimiliano Allegri ed è indubbio che, nonostante la giovane età, non sfigurerebbe in maglia bianconera. D’altra parte, lo ha dimostrato sul campo di essere già pronto per misurarsi a certi livelli. A Genova, tra l’altro, la situazione non è delle migliori e per i rossoblù si preannuncia una seconda parte di stagione incandescente.

Calciomercato Juventus, il giocatore resterà a Genova fino a giugno

Anche una buona parte di tifosi caldeggia un suo ritorno già nella finestra di mercato di gennaio, probabilmente spazientiti dal rendimento deludente di alcuni centrocampisti: uno su tutti, Rabiot. Oppure Ramsey, costantemente infortunato e ormai bocciato anche dallo stesso Allegri. Ma le ultime notizie che giungono a proposito di Rovella suggeriscono il contrario: il giocatore resterà al Genoa fino a fine stagione.

La strategia della #Juve per #Rovella non cambia: rimarrà al #Genoa fino a giugno // Juve’s strategy for Rovella won’t change: he’ll stay at Genoa until the end of the season 🇮🇹@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 20, 2021

A comunicarlo il giornalista Romeo Agresti tramite il suo profilo Twitter. “La strategia della Juve per Rovella non cambia”, scrive. Gli uomini-mercato bianconeri preferiscono lasciarlo all’ombra della Lanterna ancora per sei mesi.