Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: il motivo della mancata firma

Calciomercato Juventus, svelato il motivo che non ha portato ancora alla firma del contratto e, quindi, del rinnovo di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il mancato rinnovo di Paulo Dybala potrebbe essere dovuto ad un problema burocratico che esula, dunque, qualsiasi volontà del giocatore che invece avrebbe già accettato il prolungamento con i bianconeri. Andiamo a spiegare meglio, precisamente, come comunica anche lo stesso Agresti sul suo profilo Twitter, la questione dell’ancora mancato rinnovo di Paulo Dybala potrebbe essere dovuta ad un problema burocratico che non riguarda lui ma bensì il suo agente, da poco diventato tale, cioè Antun. Stando infatti alle indiscrezioni di Agresti, non essendo agente da tanto tempo, deve effettuare dei passaggi a livello di normative per essere riconosciuto come agente ufficiale anche in Italia.

Non c’è ancora la firma per un problema burocratico

Di conseguenza, visti i tempi burocratici, ci vorrà solo altro tempo perché si ufficializzi definitivamente la firma sul contratto di Paulo Dybala che avrebbe già acconsentito al prolungamento. Come dicevamo poc’anzi i tempi burocratici per il riconoscimento ufficiale di Antun come agente in Italia dovranno ancora essere ufficializzati e una volta fatto si potrà definitivamente mettere la parola fine al tanto “agognato” rinnovo di contratto.

Discorso totalmente burocratico dunque, che non coinvolge minimamente il giocatore che avrebbe invece sì, già accettato di rimanere in bianconero e di rinnovare con la sua squadra dov’è già vice capitano.