Calciomercato Juventus, proposta indecente da Londra | Obiettivo Dybala

Calciomercato Juventus, il club avrebbe chiesto uno scambio per lasciar partire il giocatore e concludere l’affare.

Ancora qualche giorno e il mercato di riparazione aprirà finalmente i battenti. Finestra che, a meno di stravolgimenti, dovrebbe vedere la Juventus tra le società più attive, almeno in Italia. Nonostante il basso profilo adottato prima della gara con il Bologna dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, il club bianconero a gennaio dovrebbe riuscire a mettere a segno almeno un paio di colpi. Anche Massimiliano Allegri, che ha avuto parole d’elogio per la rosa che in questo momento ha a disposizione, si aspetta delle novità.

Per l’attacco si cerca un’occasione. Un giocatore “pronto”, che sia in grado sin da subito di assicurare un certo numero di gol. E ridare vigore ad un attacco che finora ha segnato troppo poco. Nessuno degli attaccanti è stato capace, come previsto, di non far rimpiangere Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, i Gunners vogliono Dybala

Il direttore sportivo Federico Cherubini in questo momento sta sfogliando la cosiddetta margherita di nomi. Icardi è il prescelto ma permangono ancora numerosi dubbi sull’approdo a Torino del centravanti argentino del Psg. Questa mattina Tuttosport ha parlato di un interessamento dei bianconeri nei confronti di Pierre-Emerick Aubameyang, ormai in rotta con l’Arsenal. A Londra è finito fuori rosa e la sua esperienza potrebbe fare al caso della Juventus. Ma è improbabile che la Juventus decida, come riporta calciomercato.it, di investire una grossa somma per l’attaccante ultratrentenne.

Non è detto però che si opti per uno scambio. Ramsey sarebbe il nome più gettonato, visto che si tratterebbe di un ritorno. Ma a quanto pare dall’Inghilterra fanno sapere che l’Arsenal avrebbe sparato altissimo, chiedendo addirittura un “intoccabile” come Paulo Dybala.