Dybala, il rinnovo è tornato in bilico | Cosa pensa la Juventus

Con il ritorno del suo agente a Torino si pensava fosse tutto sistemato, invece Dybala e la Juventus sono ancora lontani. Il punto della situazione.

La precarietà in casa Juventus ormai sembra diventata la normalità. Juan Cuadrado, 4 gol in campionato in questa stagione (è il terzo miglior realizzatore dietro a Dybala e Morata) e un contratto in scadenza nel 2022, salvo sorprese inizierà il nuovo anno senza aver messo la preziosa firma su un rinnovo che lo legherà alla sua Signora praticamente a vita. Che lo faccia anche la Joya bianconera è un dato assodato, considerato che il suo agente è tornato in Italia senza nulla stringe. Una situazione abbastanza paradossale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Marotta lo “manda” alla Juventus | Clamoroso ritorno

Dybala, il gioco vale la candela?

Paulo Dybala continua ad infortunarsi non appena sembra andare in forma. I suoi muscoli sono cagionevoli, motivo questo che hanno spinto la Juventus a fare una riflessione più accurata. L’accordo da 10 milioni è sul tavolo, ma ne vale la pena? Paulo trascorrerà il Natale in Argentina con la famiglia e la firma slitterà ancora. A gennaio il 10 sarà libero di accordarsi a zero con chi vuole, ma per la Juve non è motivo d’ansia. Secondo la Gazzetta dello Sport l’accordo per il rinnovo fino al 2026 si farà. Nessuno ha dubbi, però resta stravagante che dopo mesi e mesi di trattative si debba aspettare ancora.

E a qualche tifoso il dubbio viene: non sarebbe meglio con i soldi risparmiati dall’eventuale mancato rinnovo di Dybala, investire dei fondi su un bomber del futuro come Vlahovic?