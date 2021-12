Juventus-Cagliari, Allegri ha deciso | Come cambia la formazione

Ultimo match del 2021 in calendario per la Juventus di Max Allegri che dovrà vedersela martedì sera con il Cagliari.

Sulla carta quella contro i sardi dovrebbe essere un match facile, ma in realtà non sarà così perchè di partite facili in serie A non ce ne sono. La Juventus sa benissimo che deve portare a casa i tre punti per continuare a sperare di risalire la classifica. Ma dall’altro lato sa anche bene che il Cagliari non avrà nulla da perdere e dunque proverà a conquistare un risultato che sarebbe davvero prezioso per i ragazzi di Mazzarri. I tifosi rossoblu sono molto scontenti per il rendimento della loro squadra, a rischio retrocessione e reduce da una disfatta casalinga contro l’Udinese. La Juve invece nell’ultimo turno ha vinto a Bologna e ora vuole chiudere in bellezza l’anno solare. Rispetto al match con i felsinei però potrebbe esserci qualche cambio di formazione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Juventus-Cagliari, Dybala e Chiellini verso il forfait

Secondo le ultime indiscrezioni anche questa volta Dybala e Chiellini potrebbero non essere della partita. Specie per quanto riguarda l’attaccante argentino, non c’è la volontà di prendere alcun rischio dopo il problema muscolare avuto nelle ultime settimane. Ragion per cui per rivederlo in campo probabilmente si dovrà attendere l’inizio del 2022, quando ci sarà per la Juve una serie di big match fondamentali per la stagione. Nella formazione anti-Cagliari potrebbe rivedersi De Sciglio a destra, con Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Locatelli si riprenderà una maglia da titolare e dovrebbe avere una chance anche Kulusevski. Lo svedese, che è nel mirino dell’Arsenal, potrebbe giocare o come esterno offensivo o come trequartista. Tutto dipenderà dal modulo che Allegri sceglierà per affrontare i sardi.