Serie A, incubo Covid-19 | L’Asl blocca il volo, rinvio imminente

Serie A, in serata arriverà il risultato dei tamponi molecolari ma il match rimane a rischio. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Il rischio rinvio è altissimo. E sarebbe il primo in stagione a causa del Covid-19. La Salernitana, infatti, oggi non è potuta partire per Udine. Dove, nel pomeriggio di domani, è attesa dal match coi bianconeri di Gabriele Cioffi valido per l’ultima giornata del girone d’andata. Secondo quanto riportato dall’Ansa pochi minuti fa, l’Azienda sanitaria locale avrebbe deciso di bloccare il volo che doveva portare la squadra granata in Friuli, per via di un possibile focolaio all’interno della rosa di Stefano Colantuono.

Ora non resta che aspettare i risultati dei tamponi molecolari sul resto degli altri giocatori. Poi verrà presa una decisione ufficiale. In serata dovrebbe arrivare il responso. Nella migliore delle ipotesi, se non dovessero emergere altri intoppi, la Salernitana potrebbe partire domani mattina, poche ore prima del fischio d’inizio prefissato alle 18:30.

Serie A, Udinese-Salernitana a rischio rinvio

Un caso molto simile a quello che capitò la scorsa stagione con la sfida tra Juventus e Napoli, con gli azzurri impossibilitati a partire per Torino perché fermati dall’Asl. Piove sul bagnato – è proprio il caso di dirlo – in casa Salernitana, come se non bastasse la situazione drammatica che in queste settimane sta interessando l’intero ambiente granata. Il club infatti rischia di essere escluso dal campionato, qualora entro il 31 dicembre non dovesse essere presentata un’offerta per rilevarlo.

A meno, ovviamente, di eventuali deroghe. Poi c’è la disastrosa situazione di classifica a funestare gli animi dei campani, ultimi da soli e con ben cinque punti da recuperare sulla quartultima posizione.