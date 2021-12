Calciomercato Juventus, “affare alla Chiesa” | Provocazione e risposta piccata

Calciomercato Juventus, Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha risposto alle domande su Vlahovic. Una provocazione rispedita al mittente

L’affare Vlahovic è quello che maggiormente catalizza le attenzioni dei tifosi della Juventus. Il centravanti della Fiorentina è l’obiettivo reale del calciomercato bianconero. Anche se, ovviamente, sarà difficile strapparlo alla Fiorentina, nonostante un rinnovo che non ci sarà, come la stessa società viola qualche mese fa ha annunciato.

Quello del serbo, classe 2000, e attuale capocannoniere della Serie A, è il profilo richiesto da Massimiliano Allegri. Ma non solo: età e caratteristiche tecniche ne fanno anche un grosso investimento per il futuro, soprattutto in una società che ha tutta l’intenzione di aprire un nuovo ciclo. E, per farlo, serve una vera e propria rivoluzione dentro la rosa, con gente giovane ma che già può essere lanciata nella mischia senza problemi di adattamento. Bene, Vlahovic è uno di questi.

Calciomercato Juventus, la risposta di Pradé

Dopo l’affare Chiesa – ma le scorie durano da oltre vent’anni – i rapporti con la Fiorentina non sono ottimi. Si può tranquillamente affermare. E a conferma di questo, durante il Gran Galà del calcio a Roma, la risposta di Pradé mette in luce quella che potrebbe essere una trattativa assai serrata dove, alla fine, la differenza la potrebbe realmente fare la volontà del calciatore.

“E’ un discorso particolarissimo quello su Vlahovic. Posso dire solo che ce l’abbiamo messa tutta con la massima disponibilità. Abbiamo offerto un contratto che non aveva neanche Batistuta ai suoi tempi, gli agenti non hanno accettato. Discorso chiuso? E’ una domanda troppo secca, non posso rispondere. Sapete come funziona il calcio. Il ragazzo si sta comportando comunque in maniera professionale e per ora siamo contenti così. Se temo che possa finire alla Juventus come Chiesa? Ma Che domanda è?”.