Juventus, linea dura | Stasera non saranno in campo

Nel match tra la Juventus e il Cagliari è stata usata la linea dura nei loro confronti. Non saranno in campo nel match dell’Allianz Stadium.

Il Cagliari, che annaspa nei bassifondi della classifica, questa sera scenderà in campo contro la Juventus privo di tre pedine tra le più fondamentali. Il direttore sportivo Capozucca era stato chiaro con il suo spogliatoio: «Ci sono giocatori non degni di rappresentare il club e la piazza e per rispetto lasceranno». I primi tagli sono arrivati con i convocati per la sfida ai bianconeri, restano a casa Godin e Caceres. Saliti sul banco degli imputati dopo la sonora sconfitta con i friulani.

Cagliari decimato contro la Juventus

Il Faraone è ai ferri corti con la società da mesi, con il club scontento delle sue prestazioni ma soprattutto del pesante ingaggio proposto all’ex Inter poco più di un anno fa. Motivo che già in estate portò la società a metterlo alla porta, senza successo racconta la Gazzetta dello Sport. Caceres, che sarebbe stato l’ex della sfida, invece non ha avuto un buon impatto con la Sardegna e a gennaio cercherà una nuova sistemazione sul mercato. C’è Nandez infine tra i rossoblù, ma l’ex Boca Juniors è alle prese con una contusione alla coscia sinistra e la sua presenza in campo per la Juve è a forte rischio.