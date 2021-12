Pogba alla Juventus, calciomercato: “Addio allo United già a gennaio”

Pogba alla Juventus, l’addio del Polpo a gennaio si avvicina sempre di più. Bianconeri vigili pronti al colpaccio clamoroso nelle prossime settimane

Il saluto di Paul Pogba al Manchester United si potrebbe realmente concretizzare nel prossimo mese di gennaio. Il Polpo non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con i Red Devils che va in scadenza alla fine della stagione e allora, rimanere altri sei mesi con la possibilità anche di non giocare o di farlo contro voglia sarebbe controproducente per tutti. Anche per la società inglese che ha capito che la situazione ormai è andata.

Insomma, in poche parole, il colpaccio bianconero potrebbe essere anticipato. Un regalo per Massimiliano Allegri che, con il centrocampista francese in rosa, potrebbe anche decisamente puntare a conquistare la Champions League che vede la Juve agli ottavi e con un sorteggio, che ha regalato il Villarreal, decisamente non proibitivo. Si potrebbe fare.

LEGGI ANCHE: Juventus messa al muro | 500 milioni di errori

Pogba alla Juventus, la certezza dell’addio

Per Football Insider non ci sono dubbi: Paul Pogba lascerà il Manchester United già a gennaio. Il centrocampista che ha già avuto un clamoroso – per prestazioni e gol – passato a Torino, potrebbe tornare in bianconero già nelle prossime settimane. Anche perché, secondo quanto trapelato nelle passate settimane, sarebbe un rientro nel capoluogo piemontese la destinazione preferita del Polpo. Che ritroverebbe Allegri che lo ha lanciato nel calcio che conta e anche quell’amico che porta il nome di Paulo Dybala.

Certo, la trattativa è tutt’altro che semplice soprattutto perché Pogba chiede un ingaggio importante forte del fatto che per il cartellino non ci sono soldi da spendere. E in questo momento di crisi finanziaria che sta colpendo non solo la Juventus ma tutti i maggiori club europei, viene difficile pensare a un investimento folle. Ma come detto sarà la volontà del calciatore a fare la differenza.