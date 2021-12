La Juventus ha chiuso come meglio non poteva l’anno solare conquistando un netto successo contro il Cagliari che la rilancia in classifica.

Complici anche i rallentamenti di chi sta davanti, Inter a parte, nell’ultimo periodo la Juve ha rosicchiato dei punti importanti nella rincorsa ad un piazzamento in Champions League. Certo, c’è ancora tanta strada da fare, ma c’è ottimismo per il futuro e la consapevolezza di dover lavorare tanto per migliorare sempre. C’è da dire che in questa prima fase di stagione Allegri ha dovuto fare i conti spesso con le assenze per infortunio di suoi giocatori, su tutti un Dybala che però quando è stato presente ha fatto la differenza. Uno degli obiettivi di questa sosta nataliza è anche quello di svuotare l’infermeria, che vede ai box big come Chiellini e Chiesa. Ieri sera però Allegri ha dovuto effettuare due sostituzioni per infortunio. Rabiot è uscito all’intervallo lasciando il posto a McKennie, Kean invece ha abbandonato il terreno di gioco al 72′ sostituito da Kulusevski. Per entrambi degli acciacchi fisici. Quali sono le loro condizioni?

Juventus, Kean e Rabiot dovrebbero esserci alla ripresa delle ostilità

Come ha riportato Calciomercato.it, ad ogni modo le condizioni del centrocampista e dell’attaccante non sembrano destare preoccupazione. Si parla di una lieve distorsione alla caviglia destra per la punta azzurra e di un fastidio alla caviglia invece per il francese. Dovrebbero essere entrambi a disposizione in vista della ripresa delle ostilità, il prossimo 6 gennaio contro il Napoli di Spalletti. Un mese, il primo del nuovo anno, che sarà fondamentale per il cammino della squadra bianconera. E per questo motivo Allegri spera di poter contare su tutta la sua rosa per continuare nella rincorsa alle prime posizioni.