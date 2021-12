Ultim’ora ufficiale: salta Juventus-Napoli | Tegola improvvisa

Non sarà a disposizione per Juventus-Napoli: il titolare sarà costretto al forfait. Ecco il motivo dell’assenza.

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Allegri ha concesso il “rompete le righe” fino al 31 dicembre, giorno in cui è stato fissata la ripresa degli allenamenti. Al rientro la Juventus è attesa da un vero e proprio tour de force, a cominciare dal match dell’Epifania contro il Napoli.

C’è sicuramente voglia di rivalsa per i bianconeri, che dovranno “vendicare” la tragicomica, per come avvenuta, disfatta del San Paolo, dove prima un errore di Szczesny, e poi un’inspiegabile giocata di Kean, spalancarono la strada alla rimonta dei partenopei. Luciano Spalletti, però, per la sfida dello “Stadium”, non potrà contare su uno dei suoi titolari inamovibili.

Squalifica Mario Rui: salterà Juve-Napoli

Si tratta di Mario Rui che, diffidato, è stato ammonito alla fine del primo tempo della sfida contro lo Spezia per un duro intervento di gioco. Il terzino lusitano, per fermare una ripartenza potenzialmente pericolosa dei liguri, è finito sul taccuino dei “cattivi”. Mario Rui non potrà prendere parte al big match contro la Juve: una brutta tegola per i partenopei, che adesso dovranno trovare soluzioni alternative per sopperire all’assenza.