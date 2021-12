Juventus, isolamento per sei giocatrici della squadra delle women. Anche la società lo annuncia in un comunicato ufficiale.

Juventus, un’ennesima nota dolente per il calcio delle women, così come per tutto il mondo dello sport. il Covid non si arresta e sarebbe ben sei le giocatrici dello Juventus Women a mettersi in isolamento perché risultate positive al tampone, come comunica lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale sul proprio sito, annunci che le giocatrici Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, Sara Gama, Alice Giai, Matilde Lundorf , Amanda Nilden e un componente dello staff sono risultate tutte positive al Covid19.

Sei giocatrici positive al Covid | Il comunicato del club

Ecco dunque il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus:

“Juventus Women , ricomincerà l’attività il 28 dicembre e applicherà i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie. Sono risultate positive infatti al test sei giocatrici della Juventus Woman e insieme a loro anche un membro dello staff.

