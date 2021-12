Calciomercato Juventus, clamoroso De Ligt | Doppio addio e blitz da brividi

Calciomercato Juventus, in caso di addio dei due giocatori del Barcellona, si aprirebbe la pista per De Ligt.

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe essere il primo sulla lista della dirigenza del Barcellona in base a determinate condizioni. Infatti come scrive il giornalista ‘Gerard Moreno’ sul proprio profilo Twitter, i blaugrana avrebbero come obiettivo prioritario per la difesa proprio il classe ’99 della Juventus ma per far sì che l’opzione diventi percorribile, il Barcellona dovrà prima cedere due esuberi: stiamo parlando, ovviamente, di Coutinho e di Umtiti, entrambi in uscita dalla Spagna.

Il Barcellona piomba su De Ligt | Ma prima cede due giocatori

I blaugrana non appena avranno sbrigato le pratiche per lasciar partire sia Coutinho che Umtiti, andranno su De Ligt. Come sottolineavamo poc’anzi, l’olandese è già un pallino della dirigenza blaugrana ancor prima che la Juve lo prelevò dal Barcellona. Ora la situazione si potrebbe sbloccare dopo le parole di Raiola ma soprattutto dopo che il Barcellona riuscirà già a piazzare due esuberi dagli stipendi importanti come appunto il brasiliano e il difensore francese Umtiti.

Tutto da vedere ma non una buona notizia per la Juventus che non vorrebbe assolutamente perdere un punto chiave come De Ligt, soprattutto in questo momento della stagione. Difficilmente, dunque, vedremo partire De Ligt a gennaio ma per l’estate, chissà, davanti all’offerta giusta la Juventus potrebbe essere quasi costretta all’addio, sperando di scongiurare, comunque, questa eventualità vista l’importante del giovane centrale.