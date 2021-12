Calciomercato, “terremoto” Vlahovic: ha scelto la Juve | C’è un annuncio

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic: sta succedendo proprio in questi istanti. L’annuncio.

Deflagrante, come un fulmine al ciel sereno: “La priorità di Vlahovic è la Juventus, in pole per averlo dal primo luglio“. L’annuncio del giornalista Guido Tolomei non ammette repliche, lapidario, e si inserisce autorevolmente nel solco tracciato ormai da tanti mesi dalla Juventus, che sta lavorando sotto traccia per portare il serbo in quel di Torino e farne il bomber del presente, e del futuro.

Non sono state svelate ancora le cifre dell’ipotetico affare, ma la sensazione è che non ci si dovrebbe discostare molto da quei 70 milioni di euro richiesti dal patron Rocco Commisso, alla cui scrivania sarebbe giunta già un’offerta da 80 milioni di euro proveniente dall’Arsenal. Ma la volontà del diretto interessato è chiara: vuole la Juve, solo la Juve, per il momento. E la Fiorentina sa che il proprio attaccante ha il coltello dalla parte del manico: il suo contratto scade nel 2023, e nell’interesse di tutti c’è la volontà di trovare un’intesa.

🚨Contatti molto ben avviati per il trasferimento di #Vlahovic alla #Juventus a giugno. Decisiva la presa di posizione del ragazzo a trasferirsi in bianconero. Parti al lavoro.🚨#Mercato — Guido Tolomei (@guidotolomei) December 23, 2021

Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic: “Vuole i bianconeri”

Difficile pensare che siffatta operazione possa sbloccarsi a gennaio. Più verosimile, dunque, che si possa trovare un accordo a luglio, quando si giungerà ad un anno dalla scadenza del contratto, con la Juve che dal canto suo ha la necessità di avere il tempo sufficiente per incamerare un discreto tesoretto dalle cessioni. Il Manchester City si è tirato fuori dalla corsa, ma per gennaio: da monitorare sempre il Tottenham e l’intrigo Kane, da non scartare l’Atletico e qualche altra sirene inglese dal Newcastle. Ma il gigante serbo ha deciso: vuole vestirsi di bianconero…