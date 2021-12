Calciomercato Juventus, svolta Alvarez | Dalla Spagna l’annuncio

Calciomercato Juventus, per il futuro del bomber di River Plate potrebbe esserci in serbo una grande responsabilità.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’annuncio sul possibile futuro di Alvarez, giovane bomber del River Plate. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’attaccante cercato dalla Juventus avrebbe un’altra ammiratrice d’eccellenza: stiamo parlando del Bayern Monaco che vedrebbe nell’attaccante le caratteristiche per diventare, a tutti gli effetti, l’erede designato di Lewandowski. Un testamento non poco importante per il giovane che, come sappiamo, è anche un osservato speciale dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida a due in mediana | Colpo per gennaio

Alvarez come erede di Lewandowski

Un’eredità (quasi) impossibile da gestire. Infatti il Bayern Monaco vedrebbe in Alvarez il possibile erede del campionissimo polacco, ormai, nell’olimpo del calcio mondiale. Non più giovanissimo, Lewandowski continua a segnare ininterrottamente, e dunque portare un così importante testamento non sarà dei più semplici ma sappiamo come il Bayern sia una delle squadra più abili nel chiudere giovani promesse.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Icardi: la risposta del Psg è arrivata

Come sappiamo i numeri di Alvarez sono chiari: il giocatore ha già il phisique du role dei grandi e non è un mistero che le big d’Europa si siano mosse, tutte, su di lui. Ma bisognerà capire dove andrà, alla fine, proprio il bomber. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un giovane attaccante che possa dunque far “dimenticare” ai tifosi l’ormai imminente addio di Robert Lewandowski, che saluterà i bavaresi, molto probabilmente, nell’estate del 2023 e non sembra, almeno per il momento, intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Bayern Alvarez sembra dunque l’opzione più interessante per il momento ma non è nemmeno da escludersi il grande colpo a sorpresa proprio dalla Germania con Erling Braut Haaland preferito su tutti.