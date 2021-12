Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è un giallo: così salta tutto

Un rinnovo che sembrava chiudersi il primo possibile ma invece continuano a passare mesi e nulla si muove radicalmente. I, motivi, come riportato infatti dal giornalista Nicolino sul proprio profilo Twitter, non sarebbero dunque di sola natura burocratica. Dietro al mancato accordo e il conseguente annuncio del prolungamento di Dybala in bianconero, potrebbe c’entrare in prima linea il suo agente, Antun con cui, stando alla ricostruzione, i suoi rapporti non sarebbero affatto idilliaci con il club bianconero.