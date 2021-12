Calciomercato Juventus, assist di Rummenigge al Bayern Monaco

La finestra di trasferimenti invernale è ormai alle porte e il calciomercato sta per diventare bollente in casa Juventus e non solo.

La dirigenza bianconera cercherà di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri con i tasselli giusti, elementi adatti alle idee di gioco dell’allenatore. Ci saranno eventuali cessioni all’orizzonte per non appesantire il monte ingaggi, ma allo stesso tempo si dovranno tenere stretti anche i grandi campioni che già fanno parte dell’organico bianconero. Si sta parlando tanto in questi giorni ad esempio del futuro di De Ligt, colonna della difesa della Juve. E ora si potrebbe tornare a parlare anche di Federico Chiesa, giocatore sul quale sono state spese importanti parole d’elogio. L’esterno azzurro dovrebbe tornare presto in campionato dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime gare dell’anno.

Calciomercato Juventus, grande stima di Rummenigge nei confronti di Chiesa

Come riporta Tuttosport, Karl-Heinz Rummenigge non ha perso occasione per offrire un assist a quello che è stato il suo ex club, il Bayern Monaco. Dove ha rivestito il ruolo di Ceo dal 2002 al 2020. Il campione tedesco ha sottolineato le qualità di Chiesa, giocatore che piace molto: “E’ un grande calciatore, che ha sempre dimostrato le sue grandi doti sia con l’Italia, che con la Fiorentina e la Juventus. E’ un giocatore da Bayern Monaco”. Queste le parole di Rummenigge che dunque sembra voler dare un consiglio al suo ex club. Bayern che in ogni caso sembrava già essere interessato all’attaccante esterno azzurro, viste le parole d’elogio che anche l’allenatore Nagelsmann aveva espresso nei suoi confronti. La Juventus ad ogni modo non pare affatto intenzionata a parlare di una possibile cessione di uno dei suoi giocatori più rappresentativi.