Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Il Barcellona ci pensa

Anche nel giorno di Natale non mancano di certo i rumors di calciomercato in casa Juventus. Sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Per rinforzare la squadra di Allegri non si deve guardare solo ai possibili colpi da mettere a segno, ma anche alla necessità di non far partire i pezzi pregiati. La dirigenza bianconera dovrà lavorare in queste settimane ai rinnovi contrattuali di elementi come Bernardeschi, Dybala e Cuadrado che sono in scadenza a giugno. Poi dovrà cercare di respingere gli assalti ad altri big come ad esempio De Ligt. Del quale si è parlato molto negli ultimi giorni dopo alcune dichiarazioni del suo agente Raiola. L’olandese potrebbe essere tentato da una nuova avventura in un’altra big alla fine di questa stagione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, rumors spagnoli: il Barcellona su De Ligt

Non ci sono dubbi sul fatto che il difensore olandese possa avere tanti estimatori in giro per l’Europa, del resto parliamo di uno dei centrali più forti del mondo. E dalla Spagna arrivano rumors che confermano l’interesse del Barcellona nei suoi confronti. I blaugrana stanno vivendo una fase di rinnovamento, cedendo diversi elementi che hanno un ingaggio importante e non rientrano nei piani tecnici del club. Come si legge sul Corriere dello Sport, una volta terminata questa fase il Barcellona, magari in estate, potrebbe tentare l’assalto al difensore juventino. Con il prezzo del calciatore che sarebbe inferiore ai 120 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. La Juve chiaramente punta molto sul difensore, una colonna della squadra di Allegri, e l’impressione è che una sua partenza potrebbe arrivare solo davanti ad una offerta davvero irrinunciabile.