JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, via Bentancur: scambio per il pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, l’epurazione di Bentancur potrebbe rappresentare l’anticamera dell’assalto ad uno dei pupilli di Allegri.

Sebbene qualche anno fa proprio sotto la gestione Allegri, Rodrigo Bentancur si sia consacrato come uno dei potenziali crack del suo ruolo, l’uruguayano ha deluso le tante attese che sia la dirigenza, sia i tifosi, riponevano su di lui. Incapace di verticalizzare il gioco, prevedibile con la palla tra i piedi, l’ex Boca ha perso anche quelle doti in fase di interdizione che tanto avevano impressionato gli scout bianconeri, che nel momento in cui si trovarono con la patata bollente di trovare una formula giusta per la cessione di Carlitos Tevez, pensarono proprio al classe ’97.