Calciomercato Juventus, bomba Insigne | Offerta da capogiro

Calciomercato Juventus, il giocatore si appresta ad entrare nella lista dei parametri zero. Ecco l’offerta che lo starebbe tentando.

Il tempo stringe. Ancora pochi giorni ed anche il suo nome potrebbe finire nella lunga lista dei parametri zero pronti ad infiammare l’estate 2022. Lorenzo Insigne si prepara a salutare il Napoli: una scena sicuramente non facile da immaginare. Parliamo pur sempre di un calciatore che l’azzurro ce l’ha nelle vene, essendo nato ad un tiro di schioppo dalla città partenopea. Ed invece la prospettiva di un suo addio a fine stagione, dopo dieci lunghi anni passati ad incantare Fuorigrotta con le sue magie, diventa sempre più realistica.

Da gennaio Insigne sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club: il tanto atteso accordo per il rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis non è ancora arrivato. E, a meno di improbabili colpi di scena last-minute, tra Natale e Capodanno l’attuale capitano della squadra di Luciano Spalletti non apporrà alcuna firma.

Calciomercato Juventus, il Toronto tenta Insigne ma occhio ai bianconeri

La grande tentazione di Insigne si chiama Canada. Una scelta di testa più che di cuore, che tuttavia lo allontanerebbe – a soli 31 anni – dalla ribalta del calcio europeo. Sulla falsariga della decisione che prese anni fa Sebastian Giovinco, tanto per restare in tema di giocatori piccoli di statura. Il Napoli gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, ma lui pretende la stessa cifra che percepisce attualmente: 5 milioni. A Toronto invece gliene darebbero sette per quattro anni, più benefit.

Dell’offerta canadese ne ha parlato il Corriere dello Sport, che ha recentemente svelato anche uno “scambio di informazioni” con emissari di altre squadre italiane, tra cui ci sarebbe anche la Juventus.