Calciomercato, Monchi serve il bis: game over Juventus

Calciomercato Juventus, il Siviglia valuta con molta attenzione l’evolversi della situazione: colpo immediato o a giugno?

Le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Arrivabene qualche giorno fa sono state lapidarie: non sono attesi grandi sconvolgimenti e acquisti roboanti a gennaio, ma si agirà per forza di cose con oculatezza e parsimonia.

Per la serie, parlare di un possibile assalto a Vlahovic, almeno a stretto giro di posta, è assolutamente utopistico, con l’operazione Icardi che potrebbe risultare fattibile solo se il PSG aprisse alla formula del prestito con diritto di riscatto, con i transalpini che al momento non sembrano sentirci sotto quell’aspetto. Scamacca intriga e non poco, anche perché potrebbe essere ripetuta con il Sassuolo l’operazione Locatelli, con prestito biennale e riscatto dilazionato: la concorrenza, soprattutto in Serie A, è però molto folta. E quindi, almeno nell’immediato, le operazioni Aubameyang, Martial e Cavani, sebbene non considerate prime scelte, non possono non essere attenzionate da chi deve “curarsi” da un mal di goal apparso in troppe circostanze cronico.

Calciomercato Juventus, Cavani e Martial in orbita Siviglia: il piano di Monchi

E in questo senso, le manovre della Juve si intrecciano – scontrandosi – con quelle di Barcellona e Siviglia. I blaugrana, infatti, hanno da tempo messo gli occhi su Edinson Cavani, ormai in rotta di collisione con lo United che di fatto lo ha messo alla porta dopo aver ingaggiato Cristiano Ronaldo. I catalani, che nel frattempo sono stati costretti a dire addio ad Aguero e che potrebbero salutare molto presto anche Luuk De Jong, sono alla ricerca di un nove puro, possibilmente a basso costo, e sono intenzionati ad affrettare i tempi per ingaggiare “El Matador“.

L’uruguayano, però, come riferito da diariogol.com, sarebbe finito nel mirino anche del Siviglia, con Monchi che avrebbe passato al vaglio anche il profilo dell’ex Napoli, nell’ambito delle operazioni, sempre con lo United, per un eventuale trasferimento in Andalusia di Martial. Il Siviglia potrebbe dunque decidere di aspettare la prossima estate per ingaggiare Cavani che a quel punto si svincolerebbe dallo United, oppure provare ad acquistarlo già a gennaio, scontrandosi con i propositi del Barcellona.