Calciomercato, Ramsey saluta: decisione estrema della Juventus

Calciomercato Juventus, i giorni di Aaron Ramsey in bianconero sembrano volgere al termine, c’è stata una decisione definitiva.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra, esattamente dal ‘Mirror’, si parla del futuro di Aaron Ramsey il centrocampista gallese in uscita proprio da Torino nel mercato di gennaio. Stando infatti ai colleghi britannici, sta ancora accusando il colpo con i giovani e vorrebbe riavere tra le fila vecchi veterani capaci di gestire al meglio la rosa di nuove generazioni. Gli acquisti estivi di Arteta hanno come priorità una visione già proiettata al futuro, tanti giovani infatti si stanno mettendo in luce ma i risultati non possono, chiaramente, essere immediati. Ai giovani infatti vanno abbinati i veterani che con il post Wenger sono andati via quasi tutti.

Ramsey di ritorno all’Arsenal per fare da “capitano”

Secondo quanto riferito dal portale britannico, la Vecchia Signora sarebbe pronta a liberarsi di Aaron Ramsey così da liberarsi dell’importante costo dello stipendio stabilito sul contratto con il centrocampista. Il suo futuro sembra sempre più vicino al grande ritorno nel nord di Londra, laddove per diverso tempo Ramsey fu uno dei riferimenti in rosa.

Il suo ritorno, dunque, potrebbe essere solo questioni di settimane. Come sappiamo Ramsey è stato avvicinato proprio al ritorno in Premier League. Il posto migliore per vederlo di nuovo al centro di un progetto, dove invece alla Juventus non sembra più esserlo. Dunque a gennaio potremmo vederlo uscire per ritornare nella squadra del cuore e che l’ha reso celebre a livello internazionale.