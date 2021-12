Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Decisione in arrivo

Tanti rumors di calciomercato in casa Juventus in questo mese di dicembre a pochi giorni dal via ai trasferimenti di gennaio.

Nonostante le smentite di rito potrebbe esserci qualche movimento in casa bianconera. Perché questa prima parte della stagione ha evidenziato alcune lacune nell’organico di mister Allegri. Che per puntare in alto ha bisogno di nuovi innesti. In primis un bomber che possa garantire un cospicuo bottino di reti, ma non solo. E’ il centrocampo il reparto che più di tutti potrebbe vedere delle novità, considerando poi che all’orizzonte paiono esserci almeno un paio di uscite. Ramsey non rientra nei piani tecnici del club e potrebbe partire verso la Premier League, garantendo anche un cospicuo risparmio sul suo ingaggio. E anche Arthur, che reclama spazio con continuità, potrebbe partire verso altri lidi. Ci sono club esteri interessati al centrocampista brasiliano. Ma si dovrà guardare per forza di cose anche ai rinnovi contrattuali, visto che ci sono dei big in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Calciomercato Juventus, ora il rinnovo di Bernardeschi è una priorità

Nella lista di chi potrebbe lasciare la maglia della Juventus a parametro zero c’è anche Federico Bernardeschi, la cui intenzione però sembrerebbe quella di rimanere a Torino. Il rendimento dell’eclettico trequartista sotto la gestione Allegri è stato molto positivo, in continua crescita. Un elemento che l’allenatore stima molto e del resto questo lo sottolinea anche lo spazio che il calciatore ha trovato in questa prima parte della stagione. C’è ancora differenza tra domanda e offerta per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, come spiega Calciomercato.it. E una decisione dovrà arrivare al più presto da parte del club sul futuro del calciatore, visto che tra qualche settimana, in caso di una fase di stallo, potrebbe anche decidere di prendere in considerazione altre offerte che arriveranno.