Calciomercato Juventus, Raiola lo porta subito | Colpaccio da 40 milioni

Calciomercato Juventus, Raiola avrebbe l’acquisto giusto per i bianconeri e sulla base di una cifra ideale visto il profilo designato.

Calciomercato Juventus, non è un mistero che i bianconeri siano a caccia di una vera rivoluzione in ogni settore del campo. Non è un caso nemmeno che Allegri sia stato preso proprio per permettere questa “rinascita”. Tra i procuratori con assistiti più interessanti del calcio mondiale figura, sempre, in prima linea, Mino Raiola. Tra le cerchia del super agente figura il giovane talento, Ryan Gravenberch dalla qualità e personalità invidiabile.

Gravenberch a 40 milioni di euro | Si tratta

Ryan Gravenberch talento purissimo dell’Ajax è uno dei giocatori più interessanti nel panorama internazionale e non un mistero che la Juventus lo stia seguendo da vicino, mettendolo in cima alla lista dei desideri. Ancora giovanissimo, il centrocampista classe 2022, potrebbe essere l’acquisto giusto per Allegri. I talent scout di mezza Europa si sono mossi già da diversi mesi per capire come muoversi, visto che andrà in scadenza con l’Ajax nel giugno del 2023. Come riportato poc’anzi, per arrivare a chiuderlo già oggi, i lancieri chiederebbero una giustificata cifra di 40 milioni di euro, si parla, d’altro canto, di uno dei profili più interessanti in circolazione.

