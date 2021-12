Calciomercato Juventus, volano gli stracci: scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, volano gli stracci. E allora la possibilità di prenderlo a gennaio si fa sempre più concreta. Trovato anche il sostituto

Volano gli stracci. Ma si sapeva. Soprattutto dopo la presa di posizione durissima da parte della curva dopo la vittoria contro il Venezia nell’ultima partita dell’anno solare. Ormai, le strade, tra Acerbi e la Lazio si divideranno. C’è da capire quando.

Ma la sensazione è che il tutto possa davvero accadere nel breve giro di posta. Soprattutto perché Lotito avrebbe già trovato il possibile sostituto del difensore classe 1988 della Nazionale di Roberto Mancini. Si tratta di Godin, che ha chiuso in maniera definitiva la sua avventura al Cagliari.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo trovato: sta per firmare

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Ramsey saluta: decisione estrema della Juventus

Calciomercato Juventus, Acerbi pista calda

Quella di Acerbi, insomma, rimane una pista calda per la Juventus già nel prossimo mese di gennaio. Con il procuratore di Rugani che non ha chiuse le porte di una possibile partenza nelle prossime settimane, la società bianconera potrebbe avere bisogno di un centrale difensivo di sicuro affidamento. E il profilo di Acerbi, senza dubbio, ha queste caratteristiche che possono fare al caso di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione. Anche perché sono tre i fronti nei quali il club piemontese sarà impegnato. Non solo la rincorsa a un piazzamento Champions per la prossima stagione, ma anche la stessa competizione europea e la Coppa Italia, che da sempre è un obiettivo concreto.

Allora sì che la pista che porta ad Acerbi rimane apertissima. Con la possibilità anche di prenderlo senza mettere sul piatto una grossa cifra. Puntare sul fatto che ormai il rapporto sia finito, potrebbe permettere uno sconto. Vedremo.