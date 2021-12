Calciomercato, dalla Juventus al Real: Allegri lo fa fuori | Prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, l’ipotesi per il difensore potrebbe essere un passaggio definitivo al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, si potrebbe prospettare una vera e propria rivoluzione in difesa. I bianconeri fanno il punto sull’attuale situazione riguardante gli uomini in campo e a disposizione di Allegri. L’età è avanzata per tanti dei titolari inamovibili, vediamo Cuadrado ormai quasi 34enne o i Bonucci e Chiellini. Il fatto di voler cambiare faccia è quasi costrizione, ormai. Ma di questi titolari inamovibili, l’unico realmente in discussione, per il momento, è il terzino brasiliano Alex Sandro. Proprio l’ex pupillo di Allegri potrebbe diventare un uomo chiave in uscita. Con un contratto in scadenza 2023, come viene riportato su ‘fichajes.net’, uno dei possibili partenti di gennaio potrebbe essere lui.

Alex Sandro verso il Real Madrid a gennaio | Addio concordato

Un giocatore finito ormai nella “lista nera” e, dunque, un possibile partente già nel mercato di riparazione invernale. Alex Sandro data però la grande esperienza internazionale potrebbe diventare d’interesse per una squadra certamente non poco popolare, i blancos cercano un giocatore di livello con un costo contenuto per la fascia sinistra, il nome perfetto potrebbe proprio essere il suo.

Non al massimo della forma ma come dicevamo poc’anzi, le sue caratteristiche potrebbe essere ideali in fase difensiva. Inoltre per un motivo economico la trattativa diventerebbe, ancora di più, accessibile dato che la Juventus aprirebbe alla cessione ad un vero e proprio prezzo simbolico, dal momento che Allegri non lo vede più come un titolare inamovibile.