Juventus-Napoli, nuovo positivo al COVID: ultim’ora ufficiale

Juventus-Napoli, il big match del prossimo 6 gennaio perde un altro grande protagonista. Ecco di chi si tratta.

L’atteso match tra Juventus e Napoli, in programma il prossimo 6 gennaio e valevole per la prima giornata di ritorno, rischia di perdere un altro protagonista. Pochi minuti fa la società azzurra, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la positività al Covid-19 di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo sarebbe dovuto tornare dopo un infortunio che gli aveva impedito di prendere parte alle ultime uscite della squadra di Luciano Spalletti.

E quasi certamente adesso salterà anche l’incontro di Torino, visto che dovrà osservare il periodo di quarantena obbligatoria. Ruiz potrebbe anche farcela visto che mancano ancora dieci giorni, ma la sua presenza all’Allianz Stadium rimane in forte dubbio.

Juventus-Napoli, Fabian Ruiz dovrà osservare la quarantena in Spagna

“Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna – questa la breve nota del club azzurro – Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Il nazionale iberico si trovava infatti nella sua città natale, dove era andato per trascorrere le festività natalizie insieme al resto della famiglia.

E ovviamente non potrà muoversi dalla Spagna, sino a quando l’esito del tampone non sarà di nuovo negativo, visto che per il governo di Madrid bisogna osservare un periodo di isolamento prima di poter lasciare il Paese. Per Fabian Ruiz non è assolutamente un bel momento: non scendeva in campo dalla partita con il Sassuolo, fermato da una tendinopatia agli adduttori.